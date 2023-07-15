Коваленко о ситуации с Федотовым: хотя бы с НХЛ необходимо сохранять мир, пусть и холодный

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию вокруг контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Ранее КХЛ зарегистрировала двухлетнее соглашение армейцев с голкипером, при этом у вратаря есть действующий контракт с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ.

«У КХЛ и НХЛ есть меморандум о взаимном уважении контрактов, причем наша лига добилась его за счёт сильной позиции и во многом благодаря своему первому президенту Александру Медведеву. На протяжении ряда лет этот меморандум действовал в интересах обеих лиг. И сейчас, когда с застрявшей в политике Европой у нас большие проблемы, хотя бы с НХЛ необходимо сохранять мир, пусть и холодный.

Поэтому, на мой взгляд, правильно, что в это дело вписалась ФХР, направив запрос в ИИХФ. Надо внимательно всё посмотреть, в том числе международную карту, которая есть у каждого профессионального хоккеиста. Необходимо всё сделать по закону, без спешки и конфликта интересов.

Вообще, когда в КХЛ полноценно работал профсоюз, мы параллельно с агентами участвовали в разрешении похожих ситуаций, помогали с международными картами при переходах игроков. К сожалению, на каком-то этапе развития КХЛ всё это было упущено. В том числе из-за этого у хоккеистов нередко возникают такие проблемы», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея получила запрос от ФХР по делу Федотова. Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.