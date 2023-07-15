Ткачук: прошлый сезон был отличным, надеюсь, в следующем мы выступим ещё лучше

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук рассказал, как он относится к повышенному вниманию к СМИ в связи с успехами клуба в прошлом сезоне, и поделился ожиданиями от будущего в составе «Пантерз».

«Я смирился с повышенным вниманием СМИ. Для меня это был отличный год на льду и вне его. Очень доволен этими изменениями и всем, что с ними связано. Но, надеюсь, в следующем году мы сможем стать ещё лучше и продолжим веселиться во Флориде, потому что играть здесь действительно невероятно», — цитирует Ткачука Sportsnet.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ «Флорида» попала в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. «Пантерз» во второй раз в своей истории добрались до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вегасу» в пяти матчах.