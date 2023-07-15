Защитник Марсель Ибрагимов подписал пробный контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба. 25-летний защитник подписал пробное соглашение с армейским клубом на время предсезонных сборов. За это время хоккеисту предстоит пройти подготовку с главной командой.

В текущее межсезонье защитник покинул армейский клуб, а ЦСКА сохранил права на хоккеиста. Марсель отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9». В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шёлкового пути и золотые медали ВХЛ.

В КХЛ Ибрагимов провёл 43 матча за главную команду ЦСКА без набранных очков при показателе полезности «+4».