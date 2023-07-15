Тамбиев — об изменениях в правилах КХЛ: с осторожностью отношусь к новшествам

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением об изменениях в правилах игры на новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мне по душе пункт изменений, который говорит о наложении двухминутного штрафа на команду, не закрывшую вовремя калитку, что привело к получению травмы игроком противоположной команды.

Понравился пункт о точках вбрасывания при «разбитом» штрафе и продолжении игры в неравных составах в следующем периоде. Вбрасывание в зоне обороняющейся команды – это интересно.

Время покажет, насколько нововведения эффективны. Узнаем об этом в чемпионате. Я пока бы повременил говорить о том, что изменение правил сильно отразится на динамике игры, зрительском интересе. Пока с осторожностью отношусь к новшествам. Но два пункта правил, о которых я говорил выше, действительно актуальны.

Что думаю о запрете находиться за воротами больше трёх секунд? Таким образом мы вмешиваемся в сам процесс игры. Удаления, открытие лавки, изменение точек вбрасывания – это нормально. Что касается нового правила действий за воротами – это попытка вмешаться в ход игры. Оно мне не очень нравится. Чтобы игрок там не стоял, пожалуйста, выгоняйте его оттуда, бегите на него. Опять же, подсчёт этих трёх секунд. Как это будет происходить?! Мне не по душе, когда вмешиваются в процесс игры», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

Напомним, недавно КХЛ внесла ряд изменений в правила, которые будут действовать со следующего сезона.