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Легионеры «Адмирала» пропустят начало тренировочного сбора команды

Легионеры «Адмирала» пропустят начало тренировочного сбора команды
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин сообщил, что легионеры команды прибудут на тренировочный сбор позже из-за оформления визовых документов. В составе «Адмирала» трое легионеров: защитник Колби Уильямс, а также нападающие Джованни Фьоре и Тайлер Граовац. Все они являются представителями Канады.

«Все трое иностранных игроков «Адмирала» прибудут на сбор чуть позже, примерно 25 июля. Сейчас идёт оформление визовых документов для них», — цитирует Аверкина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне «Адмирал» сенсационно прошёл первый раунд Кубка Гагарина, в котором в шести матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев». Во втором раунде владивостокский клуб в упорной борьбе уступил будущему финалисту «Ак Барсу» в шести матчах.

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