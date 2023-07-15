Вайсфельд: не думаю, что в СКА что-то сильно изменится с приходом Медведева

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил смену председателя совета директоров СКА. На этой должности Александр Медведев сменил Геннадия Тимченко.
«Я не думаю, что что-то сильно изменится в СКА с приходом Александра Медведева. Должность эта больше представительская – председатель совета директоров. Геннадий Николаевич Тимченко, который её занимал, тоже вряд ли сильно погружался в оперативную работу клуба.
Назначение Медведева — это попытка «найти управу» на Романа Ротенберга? А зачем? Разве есть такая необходимость? Я не думаю. Я не думаю, что Тимченко серьёзно на всё это влиял и занимался именно такими делами в СКА. У каждого — своя зона ответственности. Тем более что Александр Иванович Медведев, насколько я понял, остался в футбольном «Зените». Там у него своя работа. Так что, я полагаю, никаких изменений принципиальных не будет. Сейчас некоторые руководители по шесть-семь должностей объединяют. Если надо для пользы дела. Наверное, в структуре «Газпрома», который финансирует все эти клубы, решили, что так будет лучше. Я в этих перестановках, честно говоря, не вижу ничего сенсационного», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
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