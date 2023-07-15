«Понял, что в НХЛ разбираюсь слабо». Форвард «Лос-Анджелеса» Мальцев о тренировке с детьми

Нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев рассказал о тренировке в родной детской школе в Санкт-Петербурге и о том, какие вопросы детей поставили его в тупик.

«Очень заходит по эмоциям, когда тебя зовут в родную детскую школу. Наш «Петергоф» стал «СКА-Стрельной», но тренеры те же. Цыганов Дмитрий Сергеевич, Салимов Марат Аксанович и мой первый коуч, который стал директором, — Калинин Михаил Викторович. Уже рассказывал, как мы взбудоражились, когда к нам в детстве приехал Сушинский в школу. Поэтому я помог ребятам, чем смог.

Вот просто любопытный момент. Какие вопросы слышал: «Ты знаешь Маккиннона? Ты знаешь Ландескога?» Но, когда пошло: «А ты знаешь вратарей «Лос-Анджелеса»?», я понял, что в НХЛ разбираюсь слабо», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, 1 июля 25-летний российский нападающий заключил однолетнее двустороннее соглашение с «Лос-Анджелесом» на $ 775 тыс. В прошедшем сезоне Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.