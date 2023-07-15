Форвард «Металлурга» Данила Юров ответил на вопрос, что ему написал Кирилл Капризов

Российский нападающий Данила Юров поделился ожиданиями от будущего сезона. Кроме того, форвард, прошедший лагерь развития «Миннесоты Уайлд», рассказал о своих впечатлениях от города и людей. Юров также ответил на вопрос, что ему написал звезда «дикарей» Кирилл Капризов.

«Миннесота? Отличный город. Великолепные люди. Что мне написал Капризов? Он ждёт меня.

У меня большие ожидания. Это будет очень важный сезон в России. Надеюсь приехать сюда [в НХЛ] в следующем сезоне», — приводит слова Юрова The Athletic.

Форвард выступает за «Металлург» с сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате Юров провёл 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 12 (6+6) баллов при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Юрова 11 сыгранных матчей, в которых молодой хоккеист не отметился результативными действиями. Нападающий был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером.