«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс!» Гашек выступил перед Европарламентом

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек выступил перед членами Европарламента с предложениями по российским и белорусским спортсменам, сообщается на официальном сайте чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.

Бывший хоккеист сообщил, что спортсмены являются рекламой своих государств. Также Гашек сказал, что считает правильным отстранение российских и белорусских спортсменов на начальном этапе, но сейчас нужны изменения. Чех хочет вернуть их на международную арену и считает необходимым дать россиянам и белорусам возможность выступить на Олимпийских играх.

«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс посоревноваться с нами — может быть, даже на Олимпиаде!» — сказал Гашек.

Также он осудил действия почти всех спортивных ассоциаций и федераций, прежде всего Международного олимпийского комитета. По его мнению, российских и белорусских спортсменов недостаточно хорошо информировали о причинах их отстранения. Однако Гашек предлагает допустить их к соревнованиям только при условии, если они готовы добровольно подписать документы об осуждении СВО. Также чех готов помочь создать команду беженцев. Ответственность за возвращение россиян и белорусов, по мнению Гашека, должен нести МОК. Организации придётся тщательно проработать все правила и чётко разъяснить их, а также взаимодействовать по этому вопросу с Федерациями и правительствами других стран.