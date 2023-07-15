«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс!» Гашек выступил перед Европарламентом

Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек выступил перед членами Европарламента с предложениями по российским и белорусским спортсменам, сообщается на официальном сайте чешского депутата Европейского парламента Томаша Здеховского.
Бывший хоккеист сообщил, что спортсмены являются рекламой своих государств. Также Гашек сказал, что считает правильным отстранение российских и белорусских спортсменов на начальном этапе, но сейчас нужны изменения. Чех хочет вернуть их на международную арену и считает необходимым дать россиянам и белорусам возможность выступить на Олимпийских играх.
«Я хочу дать россиянам и белорусам шанс посоревноваться с нами — может быть, даже на Олимпиаде!» — сказал Гашек.
Также он осудил действия почти всех спортивных ассоциаций и федераций, прежде всего Международного олимпийского комитета. По его мнению, российских и белорусских спортсменов недостаточно хорошо информировали о причинах их отстранения. Однако Гашек предлагает допустить их к соревнованиям только при условии, если они готовы добровольно подписать документы об осуждении СВО. Также чех готов помочь создать команду беженцев. Ответственность за возвращение россиян и белорусов, по мнению Гашека, должен нести МОК. Организации придётся тщательно проработать все правила и чётко разъяснить их, а также взаимодействовать по этому вопросу с Федерациями и правительствами других стран.
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