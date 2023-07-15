Журналист — о логотипе: бизнес в «офисе Овечкина» уже процветает на катках в Вашингтоне

Журналист официального сайта НХЛ Кристофер Детвилер прокомментировал установление на катках в Вашингтоне логотипов «Офис Овечкина» в левом круге вбрасывания.

«Офис Ови официально открыт для бизнеса.

В рамках общественных инициатив «Вашингтон Кэпиталз» в честь Алекса Овечкина, опередившего Горди Хоу и вышедшего на второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, команда по развитию молодёжного хоккея «Кэпиталз» установила на льду специальные логотипы «Офис Ови» на некоторых катках в Вашингтоне.

Фото: «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

Овечкин забил свой 802-й гол в карьере в прошлом сезоне, обогнав Хоу. Теперь по количеству шайб в карьере он уступает только Уэйну Гретцки.

Логотип, конечно же, размещён в верхней части левого круга вбрасывания — месте, которое Овечкин прославил своим броском. Судя по всему, бизнес в офисе Ови уже процветает на катках в округе Колумбия", — говорится в сообщении.