«Неудивительно, что Капризов взволнован». The Athletic — о Юрове в лагере развития «Уайлд»

Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями о выступлении российского нападающего Данилы Юрова в лагере развития «Миннесоты Уайлд».

«Вот что делает присутствие Юрова и его товарища по первому раунду драфта Лиама Огрена в лагере развития таким интригующим и красноречивым. Они оба чувствовали важность путешествия по миру — Юров из России, Огрен из Швеции — для участия в этом четырёхдневном мероприятии.

Неудивительно, что взволнован и Капризов. К следующему лету у «Уайлд» останется всего год до того, как они лишатся $ 14,7 млн под потолком зарплат. Введение в состав Юрова и/или Огрена стало бы большим преимуществом. Юров, одарённый вингер, рассматривается как потенциальный центрфорвард к тому времени.

И Юрову, и Огрену ещё предстоит продолжить свой прогресс в следующем сезоне, но их потенциал — наряду с тем фактом, что их игру нелегко увидеть вживую — сделали их одними из самых просматриваемых проспектов в этом лагере», — цитирует Смита The Athletic.