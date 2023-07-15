«Было 8-10 предложений». Агент 34-летнего Пасиоретти объяснил переход Макса в «Вашингтон»

Хоккейный агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Макса Пасиоретти, объяснил переход 34-летнего форварда в стан «столичных».

«Что ж, «Кэпиталз» проявили интерес, как только он вышел на рынок свободных агентов. И у них было несколько разговоров — у генерального менеджера Брайана Маклеллана и Макса. Там же Пасиоретти пообщался с главным тренером, и ему очень понравился их план на него. В нём было действительно много смысла. Мы не должны говорить о некоторых других контрактах, но на самом деле у нас было на руках примерно 8-10 предложений. Если бы люди знали, кто на самом деле делал предложения, я думаю, что они бы удивились некоторым командам.

Если просто отметить критерии того, что для него является самым важным — хоккей всегда стоял рядом с семьёй, он думал и о себе, и о своей семье. Он верит в организацию и он взволнован. Ему не терпится вернуться на лёд, поправить здоровье и забыть обо всех травмах, которые у него были и с которыми он имел дело последние пару лет. Думаю, сейчас у него всё отлично. Не знаю, будет ли он готов к началу сезона, к первому матчу, но точно не должно пройти слишком много времени, прежде чем он снова вернётся на лёд и будет играть с некоторыми действительно хорошими хоккеистами. Играть на том уровне, которого он сам от себя ожидает», — сказал Уолш в эфире программы Agent Provocateur на YouTube-канале sdpn.