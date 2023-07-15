Бринкман — о переходе из СКА: рад перебраться из мрачного Петербурга в солнечный Минск

Защитник минского «Динамо» Арсений Бринкман прокомментировал свой переход из СКА в белорусскую команду. В начале июня права на хоккеиста обменяли на денежную компенсацию. В конце июня Бринкман заключил трёхлетнее соглашение с минчанами.
«Рад перебраться из мрачного Петербурга в солнечный Минск. Всё прекрасно, разместился в отеле, прохожу медосмотр», — приводит слова Бринкмана официальный сайт «Динамо».
Напомним, в прошлом сезоне защитник ни разу не попал в заявку санкт-петербургской команды. Всего в КХЛ Бринкман принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
В предыдущем сезоне 22-летний защитник выступал в ВХЛ за «Югру». В 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за ханты-мансийский клуб Бринкман набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+17». В плей-офф он провёл шесть матчей, в которых отдал две результативные передачи.
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