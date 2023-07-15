Montreal Gazette — о критике за невыбор Мичкова: фанатам «Монреаля» должно быть стыдно

Журналист Montreal Gazette Джек Тодд высказался о том, что «Монреаль Канадиенс» решил выбрать защитника Давида Рейнбахера вместо форварда Матвея Мичкова.

«Многим фанатам «Монреаля» должно быть стыдно за себя. Имея выбор, болельщики «Канадиенс» каждый раз предпочитают стиль содержанию.

Ги Лефлёр вместо Жака Лемара.

Стефан Рише вместо Ги Карбонно.

Алексей Ковалёв вместо Саку Койву.

Пи Кей Суббэн вместо Ши Уэбера.

Ракета Ришар вместо всех.

И Матвея Мичкова вместо Давида (долгая пауза) Рейнбахера.

Иногда (Лефлёр) парень с харизмой играет лучше. В других случаях (Суббэн) это не так. Это не имеет значения. Перед драфтом мы знали, что фанаты хотели Мичкова, но даже в этом случае жёстокость ответного удара была поразительной.

Высокий долговязый Рейнбахер всё ещё снимал куртку и надевал кепку, когда в социальных сетях начали поступать вердикты: «Я больше не могу следить за этой командой!» «Они задрафтовали ещё одного Дэвида Фишера!» «Медовый месяц закончился!» «Эти ребята уходят!» — «Готов поспорить, что «Хабс» даже не видели, как он играет!»

Послушайте, я тоже хотел Мичкова. Отчасти из корыстных соображений: молодой человек — великая история, кем бы он ни был. Если он будет соответствовать отчётам скаутов, то мог бы стать первым суперзвёздным форвардом, которого «Канадиенс» задрафтовали после Ги Лефлёра в 1971 году.

Тем не менее я дам презумпцию невиновности руководству «Монреаля». Они заслужили уважение и немного терпения. Они основательны. Они профессиональны. Они спокойны. Они не ориентируются на интуицию, они не принимают решения по прихоти. Когда дело доходит до игроков из этой глуши, на первое место выходит Бобров, соруководитель любительского скаутского движения. Европа — это сфера компетенции Боброва, и, судя по тому, как работает Хьюз, он вряд ли одолеет этого человека.

Выступление Боброва в Нэшвилле ясно дало понять, что выбор между Рейнбахером и Мичковым сводился к борьбе плей-офф и регулярного чемпионата. Не говоря об этом, он намекнул, что Мичков — это тот игрок, который доводит вас до цели, а Рейнбахер — тот тип, который проводит через все сложности.

Всё сводилось к тому, что «Канадиенс» выбрали игрока, который, по их мнению, больше всего поможет команде в будущем. Многие считали Рейнбахера вторым наиболее вероятным выбором на всём драфте, который может стать элитным игроком НХЛ, уступая только Коннору Бедарду. Это не было случайным решением. Злоба, с которой некоторые фанаты набросились на 18-летнего подростка, была постыдной, а уверенность, с которой они трубили о своём невежестве, — полна стыда.

Невыбор Мичкова заставил фанатов спустить собак на руководство. Хорошая новость? Если ситуация с контрактом Мичкова со СКА не изменится, у Рейнбахера будет три полных сезона, чтобы доказать свою ценность, прежде чем Мичков переедет в НХЛ.

Между тем, всё, что нужно сделать лицам, принимающим решения в «Канадиенс», — это заткнуть уши ватой и отключиться от этого. Когда вы начнёте слушать фанатов и СМИ здесь, в безумном городе, вам конец», — говорится в сообщении.