34-летний Пасиоретти прокомментировал подписание контракта с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти прокомментировал переход в стан «столичных». 34-летний нападающий заключил с «Кэпс» однолетний контракт с запретом на обмены.
«Я думаю, что могли появиться ситуации, когда будет много неизвестных. Команды подписывали парней и не знали, что произойдёт в феврале (Пасиоретти имеет в виду дедлайн переходов. — Прим. «Чемпионата»), и, возможно, тебя так и обменяют. Кроме того, бывают ситуации, когда команды действительно сталкиваются с ограничениями, и ты мало что можешь сделать. У меня пятеро детей, моя семья для меня самое главное», — приводит слова Пасиоретти Russian Machine Never Breaks.
Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.
- 15 июля 2023
-
21:19
-
20:59
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:35
-
19:08
-
18:58
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
17:22
-
16:55
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:35
- 14 июля 2023
-
23:58
-
23:53