34-летний Пасиоретти прокомментировал подписание контракта с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти прокомментировал переход в стан «столичных». 34-летний нападающий заключил с «Кэпс» однолетний контракт с запретом на обмены.

«Я думаю, что могли появиться ситуации, когда будет много неизвестных. Команды подписывали парней и не знали, что произойдёт в феврале (Пасиоретти имеет в виду дедлайн переходов. — Прим. «Чемпионата»), и, возможно, тебя так и обменяют. Кроме того, бывают ситуации, когда команды действительно сталкиваются с ограничениями, и ты мало что можешь сделать. У меня пятеро детей, моя семья для меня самое главное», — приводит слова Пасиоретти Russian Machine Never Breaks.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.