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«Лидеры в своих командах». В «Миннесоте» поделились мнением о российских хоккеистах

«Лидеры в своих командах». В «Миннесоте» поделились мнением о российских хоккеистах
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Директор по скаутингу «Миннесоты Уайлд» Джадд Брэкетт высказался о российских хоккеистах, права на которых в Национальной хоккейной лиге принадлежат «дикарям»: о 19-летнем форварде «Металлурга» Даниле Юрове и 20-летнем нападающем СКА Марате Хуснутдинове. Кроме того, Брэкетт поделился мнением и о шведе Лиаме Эгрене.

«Конечно, это захватывающее трио [Юров, Хуснутдинов и Огрен]. Они могут привнести всего понемногу — немного скорости, силы, мастерства. Я знаю: когда ты видишь Юрова, то понимаешь, что у него ещё есть место для развития в этих аспектах, но он играет, демонстрируя некоторую силу. Ты видишь его выступления против взрослых хоккеистов, он показывает силовую игру и борется в «грязных местах». С ним сложно играть. Все трое очень интересные, лидеры в своих командах и их важные части», — приводит слова Брэкетта The Athletic.

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