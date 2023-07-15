Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Самый многообещающий из россиян». The Athletic — о защитнике из «Баффало»

«Самый многообещающий из россиян». The Athletic — о защитнике из «Баффало»
Комментарии

Журналист The Athletic Мэттью Фэйрбёрн поделился мнением об игре российского защитника Никиты Новикова в лагере развития «Баффало Сэйбрз».

«Никита Новиков, пожалуй, самый многообещающий из россиян, присутствовавших в лагере. Защитник продемонстрировал впечатляющее движение и навыки владения шайбой во время турнира «три на три», на котором он забил три гола, играя с Бенсоном и с соотечественником, Виктором Неучевым. Помощник генерального менеджера «Сэйбрз» Джейсон Карманос, который является генменеджером «Рочестера», сказал, что Новиков — игрок, который в перспективе достигнет уровня хоккеиста НХЛ. Легко понять, почему, учитывая его габариты. В этом сезоне будет интересно следить за ним в «Рочестере», — цитирует Фэйрбёрна The Athletic.

Материалы по теме
Четыре российских хоккеиста примут участие в лагере развития «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023