«Самый многообещающий из россиян». The Athletic — о защитнике из «Баффало»

Журналист The Athletic Мэттью Фэйрбёрн поделился мнением об игре российского защитника Никиты Новикова в лагере развития «Баффало Сэйбрз».

«Никита Новиков, пожалуй, самый многообещающий из россиян, присутствовавших в лагере. Защитник продемонстрировал впечатляющее движение и навыки владения шайбой во время турнира «три на три», на котором он забил три гола, играя с Бенсоном и с соотечественником, Виктором Неучевым. Помощник генерального менеджера «Сэйбрз» Джейсон Карманос, который является генменеджером «Рочестера», сказал, что Новиков — игрок, который в перспективе достигнет уровня хоккеиста НХЛ. Легко понять, почему, учитывая его габариты. В этом сезоне будет интересно следить за ним в «Рочестере», — цитирует Фэйрбёрна The Athletic.