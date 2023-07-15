Clutch Points: Кузнецов может заинтересовать «Бостон», он сразу значительно усилит команду

Clutch Points считает, что «Бостон Брюинз» может стать хорошим местом для продолжения карьеры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«В сезоне-2022/2023 годов «Бостон Брюинз» провёл историческую кампанию, побив рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон и закрепив за собой статус одной из величайших команд регулярного чемпионата всех времён. Но это закончилось горем. Мало того, что они упустили серию с «Флоридой Пантерз» с 3-1 в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, — ещё и чемпионское окно было немедленно сужено после того, как Картер Вераге забил гол в овертайме седьмого матча перед ошеломленной толпой в «Ти-Ди Гарден».

«Брюинз» приобрели Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя перед дедлайном обменов НХЛ и 1 июля потеряли обоих игроков ни за что. То же самое произошло с Тайлером Бертуцци, который подписал годичный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» вместо того, чтобы переподписать соглашение с «Бостоном». Легенды команды Патрис Бержерон и Давид Крейчи, скорее всего, завершат карьеру. А «Бостон» сезона-2023/2024 годов будет сильно отличаться от команды с абсолютной силой, которой они были в прошлом сезоне.

Независимо от того, смогут ли «Брюинз» выменять Шайфли у «Виннипега» или нет, ещё один игрок, который может их заинтересовать, — это центрфорвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Уже ходили слухи, что Кузнецов запросил обмен из столичного клуба, и похоже, что, как и у Шайфли, его время в нынешнем клубе подходит к концу.

Несмотря на дороговизну контракта, он отличный форвард и сразу же значительно улучшит «Брюинз» в середине. Он также потенциально мог бы сыграть с Давидом Пастрняком, так как он отличный плеймейкер, что пошло бы на пользу обоим игрокам. Он не такой универсальный хоккеист, как Патрис Бержерон, это точно, но ветеран всё ещё может многое дать. У него также есть Кубок Стэнли за плечами с «Кэпс» в 2018 году, и в следующем сезоне он добавит столь необходимый опыт в центре в Массачусетсе», — говорится в сообщении.