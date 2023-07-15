«Флагман нашего футбола». Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил футбольный «Зенит» с победой в Суперкубке России. Санкт-петербургская команда переиграла ЦСКА в серии пенальти.
«Зенит» — обладатель Суперкубка России. Сегодня внимание всех любителей спорта страны было приковано к матчу «Зенит» – ЦСКА, который прошёл в Казани. На поле вышли две сильнейших команды — действующий чемпион против обладателя Суперкубка. И накал игры с нулевой ничьей в основное время ещё раз это подтверждает. Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти.
Поздравляю всех болельщиков бело-голубых, Алексея Борисовича Миллера и «Газпром» с очередным Кубком и рекордной восьмой победой клуба в Суперкубках, с 27-м трофеем в истории! «Зенит» — флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!" — говорится в сообщении.
Напомним, встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Основное время завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти «Зенит» вырвал победу — 5:4.
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