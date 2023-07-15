«Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим, задрафтованным «Эдмонтоном»

«Лада» в официальном телеграм-канале объявила о подписании контракта с 24-летним чешским нападающим Остапом Сафиным.
Отмечается, что с хоккеистом заключено пробное соглашение.
Сафин — уроженец Праги, там же он начал заниматься хоккеем. В течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, нападающий играл в Северной Америке. В 2017 году Сафин был задрафтован «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом раунде под общим 115-м номером.
В минувшем сезоне хоккеист вернулся в чешский чемпионат и провёл 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Форвард сыграл пять встреч за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.
Отметим, что Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодёжную сборные Чехии.
- 15 июля 2023
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