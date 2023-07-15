НХЛ поддерживает связь с ИИХФ по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ находится на связи с ИИХФ по ситуации с вратарём Иваном Федотовым. Международная Федерация хоккея должна получить документы от НХЛ и КХЛ по этому делу. Российский голкипер, имеющий контракт с «Филадельфией Флайерз», может быть не допущен к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Федотов имеет действующий и обязывающий контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024. Мы поддерживаем связь с ИИХФ", — цитирует Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас идёт разбирательство по делу вратаря. Хоккеист заключил контракт с ЦСКА, хотя имеет действующее соглашение в НХЛ. Международная федерация хоккея собирает документы и собирается разобраться в деле.

В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.