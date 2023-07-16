Нападающий Жанно подписал новый контракт с «Тампа-Бэй»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала двухлетний контракт с ограниченно свободным агентом 26-летним Таннером Жанно, сообщает ESPN. Нападающий будет зарабатывать в среднем $ 2,665 млн в год.
Жанно пришёл в «Тампа-Бэй» в феврале в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». В 20 играх регулярного сезона за «Лайтнинг» нападающий забил один гол и отдал три передачи, заблокировал 11 бросков и сделал 77 хитов. В плей-офф Жанно сделал 16 хитов и заблокировал два броска в трёх матчах. Из-за травм он пропустил ещё четыре встречи первого раунда, по итогам которого его команда уступил в серии «Торонто Мэйпл Лифс».
За карьеру Жанно набрал 66 (35+31) очков в 172 матчах регулярного сезона НХЛ. В плей-офф на счету нападающего 12 игр и две результативные передачи.
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