«Сент-Луис» подписал контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко
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«Сент-Луис» подписал контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на два года с зарплатой в $ 1,25 млн в год. Напомним, 20 июля должен был состояться арбитраж по зарплате Торопченко, однако стороны смогли договориться без него. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 750 тысяч.
24-летний Торопченко был выбран «блюзменами» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».
Напомним, в прошлом сезоне «Сент-Луис» не попал в плей-офф, заняв 12 место в таблице Западной конференции НХЛ.
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