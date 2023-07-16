Вайсфельд: подписание вратаря Фукале — сомнительное решение «Трактора»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил трансферы «Трактора» в нынешнее межсезонье и предположил какое место может занять челябинский клуб по итогам нового регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Что-то сенсационного в комплектовании «Трактора» я не вижу. Подписание Семёна Дер-Аргучинцева – хорошая сделка. У Владимира Жаркова, на мой взгляд, скорости и раньше не было, а сейчас он стал ещё медленнее. Последний сезон в «Авангарде» отыграл не так, как раньше в Уфе. Андрей Чибисов приехал на серьезные деньги, хороший игрок – вопросов нет. У Виктора Антипина ситуация похожа на Жаркова, лучшие его годы позади. Но это, конечно, опытный мастер. Возвращение Виталия Кравцова читалось. В других клубах играть он не мог, а в «Тракторе» у него были хорошие сезоны.

Подписание Зака Фукале, с моей точки зрения, сомнительное решение. Он был вторым вратарём клуба АХЛ, пусть и выигрывавшего трофей. Несколько лет назад у Фукале были определённые успехи, он даже неплохо котировался в «Вашингтоне». Генменджер «Трактора» Алексей Волков – бывший вратарь, поэтому ему виднее.

«Трактор» рискует, подписывая Фукале? Рискует не получить топового вратаря. Но как минимум на среднем уровне Фукале должен играть, определённая квалификация у него есть. Если он будет играть очень хорошо, я не удивлюсь.

Какое место по итогам регулярного чемпионата может занять «Трактор»? То, что «Трактор» поборется, не вопрос. Но я бы не сказал, что это вторая по силе команда Востока. Если «Трактор» окажется в четвёрке по итогам регулярного чемпионата – это будет очень хороший результат», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.