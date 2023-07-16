The Athletic рассказал о возможном варианте подписания контракта Нюландера с «Торонто»

Журналист The Athletic Йонас Сигел считает, что руководство «Торонто» может позволить нападающему Вильяму Нюландеру отыграть последний год контракта и подписать с игроком новое соглашение после сезона. Сейчас стороны ведут переговоры о новом контракте, но никак не могут договориться об условиях.

«Легко понять, что этим летом у генерального менеджера «Торонто» Брэда Треливинга есть только два варианта с Нюландером: подписать его или обменять. Но есть и третий путь, который претенденты на Кубок Стэнли обычно выбирают в подобных ситуациях с истекающим контрактом. Они сохраняют звезду, пытаются бороться за Кубок и, возможно, подпишут этого игрока позже после окончания сезона», — цитирует журналиста The Athletic.

У Нюландера по контракту с «Торонто» остаётся один сезон с кэпхитом $ 6,96 млн. С 1 июля вступило в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.