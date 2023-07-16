Нападающий «Айлендерс»: хочу, чтобы Паризе продолжил играть за «островитян»

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон выразил желание, чтобы Зак Паризе продолжил выступать за «островитян». 38-летний нападающий пока не определился со своим будущим. Сообщалось, что он выбирает между двумя вариантами – остаться в «Айлендерс» или завершить карьеру.
«Я хочу, чтобы он продлил контракт. Если он это сделает, то станет важной частью команды. Если нет, то хотелось бы пожелать ему всего наилучшего. У него была чертовски крутая карьера. Я его не уговаривал, ему просто надо дать время. Он очень опытный, и сам знает, что ему подойдёт лучше всего.
Он всегда усердно работает и очень любит хоккей. Он давно в лиге, но всё ещё пытается найти способы стать лучше и помочь команде», – цитирует Нельсона пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Паризе провёл все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка. В шести играх плей-офф остался без очков.
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