«Я бы с удовольствием заехал ему по зубам». Экс-игрок КХЛ жёстко раскритиковал Зеграса

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Брент Сопел жёстко высказался о нападающем «Анахайма» Треворе Зеграсе. Опытному игроку не нравится, как ведёт себя на льду молодой хоккеист, иногда насмехаясь над командой противника или смеясь игрокам в лицо.

«Мы бы никогда не стали насмехаться над командой или игроками соперника так, как это любят делать эти молодые ребята. Я бы с удовольствием заехал ему по зубам и наслаждался бы этим с каждой секундой.

Эй, ты мастеровитый парень, а я нет? Хорошо! Но ты любишь смеяться парням в лицо, ты любишь выставлять людей дураками. Раньше тебе выбили бы все зубы. Ты бегал бы вокруг, не зная, что делать», — заявил Сопел в подкасте Raw Knuckles.

Зеграс известен своим пижонским поведением на льду. Хоккеист любит забивать лакросс-голы и исполнять красивые финты, оставляя оппонентов в дураках. Также молодой игрок часто вступает в стычки на льду, хотя не обладает крупными габаритами. В НХЛ Зеграс провёл 180 матчей и набрал 139 (49+90) очков.

Сопел выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев». В НХЛ канадец провёл 1217 матчей и становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» в 2010 году.