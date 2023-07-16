Крикунов: хоккейные тренеры — все счастливые люди, это же не какой-нибудь завод

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о профессии хоккейного тренера, заявив, что большинство из них являются небедными людьми, и сравнил это ремесло с работой на заводе.

«Тренеры должны подавать в отставку, когда они видят, что у них не идёт, команда не играет, как бы они ни пытались, хотя всё перепробовали. Такой момент приходит. Это непросто, надо иметь характер. Сейчас тренеры стали реже уходить сами, держась за контракт? Почему же реже? Кто работает не первый год, они уже все небедные люди. Кусок хлеба искать уже не будут, обеспеченные. Не вижу у тренеров страха, что они держатся.

Почему стало меньше решений уйти по собственному желанию, я не знаю. Возможно, это изменение в характерах, ведь всё меняется. Иногда тренер хочет всё закончить, но ему не дают, не отпускают. Многие просто любят своё дело. Я всегда говорил ребятам, что вы же другой жизни не знаете, поэтому все работают до конца. На самом деле в этой профессии все счастливые. Если взять какой-нибудь завод, то процентов 30 людей будут ругать свою работу, но в тренерстве всё по любви. Это дело жизни», — цитирует Крикунова Legalbet.

Крикунов работал в российских «Динамо-Энергия», «Ак Барсе», «Нефтехимике», московском «Динамо», «Автомобилисте», словенских «Акрони Есенице» и «Целе», а также в астанинском «Барысе», в минском и рижском «Динамо». Специалист возглавлял сборные России, Беларуси и Казахстана.