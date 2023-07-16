Артюхин — о травмах Якупова: посоветую ему пересмотреть подготовку к сезону

Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин рассказал о переходе Наиля Якупова в «Нефтехимик». В прошлом сезоне Якупов играл за «Авангард».
«Для «Нефтехимика» это усиление, Якупов точно станет лидером команды. Я знаю главного тренера Олега Леонтьева, мы вместе работали. Организация на высшем уровне. Он любит таких быстрых и техничных хоккеистов. В Нижнекамске он может наконец-то раскрыться. Хотя ему уже почти 30, но свой потенциал он до конца не показал. Надеюсь, у него всё получится.
В последние годы у него много травм? Да, действительно, в хоккее от этого никто не застрахован. Наилю могу только посоветовать пересмотреть свою подготовку к сезону. Из-за этих недоработок могут быть мышечные и другие повреждения», — сказал Артюхин в интервью Legalbet.
В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.
- 16 июля 2023
-
18:42
-
18:29
-
17:57
-
17:40
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:24
-
16:06
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:05
-
11:35
-
11:05
-
10:35
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45
-
08:10
-
04:07
- 15 июля 2023
-
23:56
-
23:36
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51