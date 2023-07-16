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Артюхин — о травмах Якупова: посоветую ему пересмотреть подготовку к сезону

Артюхин — о травмах Якупова: посоветую ему пересмотреть подготовку к сезону
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Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин рассказал о переходе Наиля Якупова в «Нефтехимик». В прошлом сезоне Якупов играл за «Авангард».

«Для «Нефтехимика» это усиление, Якупов точно станет лидером команды. Я знаю главного тренера Олега Леонтьева, мы вместе работали. Организация на высшем уровне. Он любит таких быстрых и техничных хоккеистов. В Нижнекамске он может наконец-то раскрыться. Хотя ему уже почти 30, но свой потенциал он до конца не показал. Надеюсь, у него всё получится.

В последние годы у него много травм? Да, действительно, в хоккее от этого никто не застрахован. Наилю могу только посоветовать пересмотреть свою подготовку к сезону. Из-за этих недоработок могут быть мышечные и другие повреждения», — сказал Артюхин в интервью Legalbet.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

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