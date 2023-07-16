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Альянс хоккейного разнообразия выступил с заявлением после слов Эвандера Кейна

Альянс хоккейного разнообразия выступил с заявлением после слов Эвандера Кейна
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Альянс хоккейного разнообразия оценил слова нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, который заявил, что покидает организацию.

«Эвандер Кэйн не сотрудничает с нами уже более двух лет. Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишен права занимать должность директора альянса в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность нашей организации. С тех пор он не появлялся на собраниях и не вносил свой вклад в стратегическое или программное видение альянса.

Эвандер выразил заинтересованность в возвращение в организацию, но члены альянса решили, что ему необходимо проделать больше работы по возможному возвращению. Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но мы желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», — сказано в заявлении альянса.

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