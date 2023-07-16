Альянс хоккейного разнообразия выступил с заявлением после слов Эвандера Кейна

Альянс хоккейного разнообразия оценил слова нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, который заявил, что покидает организацию.
«Эвандер Кэйн не сотрудничает с нами уже более двух лет. Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишен права занимать должность директора альянса в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность нашей организации. С тех пор он не появлялся на собраниях и не вносил свой вклад в стратегическое или программное видение альянса.
Эвандер выразил заинтересованность в возвращение в организацию, но члены альянса решили, что ему необходимо проделать больше работы по возможному возвращению. Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но мы желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», — сказано в заявлении альянса.
- 16 июля 2023
-
18:42
-
18:29
-
17:57
-
17:40
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:24
-
16:06
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:05
-
11:35
-
11:05
-
10:35
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45
-
08:10
-
04:07
- 15 июля 2023
-
23:56
-
23:36
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51