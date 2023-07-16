Плющев — о новых правилах в КХЛ: люди, которые принимают такие решения, с хоккеем «на вы»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев остался недоволен новым правилом в КХЛ, согласно которому в матчах игрокам нельзя будет держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами.
«Сейчас придумали, что за своими воротами нельзя держать шайбу больше трёх секунд. Замечательно. А когда ты играешь в большинстве, ведёшь в одну шайбу и сопернику надо отыгрываться, – за чужими воротами ты можешь сколько угодно стоять, что ли, я не могу понять? Одной команде надо «убить» время, другой – отыграться. Про чужие ворота ничего не сказано.
Три секунды – это как в баскетболе. Глупость полная. Что такое три секунды за своими воротами? Тренеру нужно сделать замену, ещё что-то. Если играешь втроём против пятерых, остается только выбрасывать шайбу из зоны. Следом на этих троих накатится новая атака, они даже вздохнуть не смогут. Для чего это делается, я не понимаю?
Это ограничивает тренеров в их тактических замыслах и вообще противоречит здравому смыслу. Сами посудите: трое против пятерых играют, шайбу перехватывает игрок обороняющейся команды. Вместо того чтобы подержать её, дать возможность кому-то смениться, он вынужден будет выбрасывать шайбу из своей зоны или выкатываться с ней, что грозит потерей — и новой волной атак. Так ребята, которые втроём, будут просто блевать на воротах, от того что смениться не смогут и от того, что их замордуют до такой степени, что мало не покажется.
Зачем КХЛ придумала такое нововведение, раз оно противоречит здравому смыслу? Не знаю. У нас фантазёров очень много. Я боюсь, люди, которые принимают такие правила, с хоккеем «на вы». Просто когда ты не можешь предложить ничего нормального, начинаешь придумывать глупости, которые все начинают воспринимать чуть ли не как ноу-хау», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».
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