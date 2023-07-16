Роман Ротенберг рассказал об итогах лагеря развития СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался по поводу лагеря развития.
«Сегодня в лагере развития СКА образца 2023 года прошел последний день занятий.
В общей сложности с молодыми игроками нашей системы в Хоккейном городе мы провели восемь дней качественных тренировок, отработав все нюансы для каждого амплуа, прокачав катание, владение клюшкой, контроль шайбы и игровые ситуации.
Уверен, это будет хорошим подспорьем к старту сборов с командами СКА, куда наши игроки отправятся совсем скоро.
И, конечно, самое главное здесь – продолжать совершенствоваться. Важно понимать, что лагерь – задел на будущее, это важный этап, когда можно увидеть то, над чем нужно дополнительно поработать.
Впереди непростые сборы, где будет закладываться база на предстоящий сезон. Желаю всем отлично потрудиться и подойти к новому чемпионату готовыми на все сто!
Спасибо за работу в лагере развития нашим специалистам, персоналу, и, конечно, всем хоккеистам системы СКА. Работаем дальше!» – написал Ротенберг в своём Telegram-канале.
- 16 июля 2023
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