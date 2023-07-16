Жафяров рассказал, готов ли к оборонительному стилю «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса Дамир Жафяров рассказал, почему выбрал казанскую команду для продолжения карьеры.

«Интересовался «Салават Юлаев» и предлагал больше? С Уфой ещё с прошлого года идут какие-то разговоры. Но я ни с кем не разговаривал. Сильного интереса ни с моей, ни с их стороны не было. А то, что пишут СМИ — некоторые вещи не соответствуют действительности. Я не знаю, откуда берутся все слухи. Насчёт этого года — мы поговорили с агентом, с руководством казанского клуба. «Ак Барс» — оптимальный вариант для меня. Вижу себя в этой команде, в этом городе. Я очень рад, что так сложилось.

Готов к оборонительному стилю игры Билялетдинова? Мы, хоккеисты, ко всему готовы. У нас нет каких-то своих систем. Мы готовы подстроиться под любую игру. Главное, чтобы она приносила результат команде», — сказал Жафяров в интервью Allhockey.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за армейцев 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.