38 россиян участвовали в лагерях развития команд НХЛ — это пятый показатель среди стран

Портал The Hockey News проанализировал игроков, участвующих в лагерях развития команд НХЛ.

Включая травмированных игроков, которые принимали участие в ограниченном количестве, в этом сезоне в лагерях развития НХЛ тренировался 1101 проспект. Единственным клубом, который до сих пор не проводил лагерь, был «Нью-Йорк Айлендерс», который традиционно проводит лагерь развития ближе к тренировочному лагерю.

По позициям команды пригласили в общей сложности 303 центрфорварда, 150 левых вингеров и 153 правых вингера — всего 606 нападающих. Кроме того, 359 защитников отправились в лагеря развития, 214 из которых были левшами. Это разница в 69 игроков между левыми и правыми, отражает то, насколько востребованы правши среди игроков.

По национальности лидирует Канада (478 игрока), на втором месте — США (340), на третьем — Швеция (96), на четвёртом — Финляндия (55). Россия с 38 представителями — на пятой строчке.