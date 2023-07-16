38 россиян участвовали в лагерях развития команд НХЛ — это пятый показатель среди стран

Портал The Hockey News проанализировал игроков, участвующих в лагерях развития команд НХЛ.
Включая травмированных игроков, которые принимали участие в ограниченном количестве, в этом сезоне в лагерях развития НХЛ тренировался 1101 проспект. Единственным клубом, который до сих пор не проводил лагерь, был «Нью-Йорк Айлендерс», который традиционно проводит лагерь развития ближе к тренировочному лагерю.
По позициям команды пригласили в общей сложности 303 центрфорварда, 150 левых вингеров и 153 правых вингера — всего 606 нападающих. Кроме того, 359 защитников отправились в лагеря развития, 214 из которых были левшами. Это разница в 69 игроков между левыми и правыми, отражает то, насколько востребованы правши среди игроков.
По национальности лидирует Канада (478 игрока), на втором месте — США (340), на третьем — Швеция (96), на четвёртом — Финляндия (55). Россия с 38 представителями — на пятой строчке.
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