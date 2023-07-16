Минское «Динамо» продлило контракты с двумя форвардами

Минское «Динамо» продлило контракты с нападающими Даниилом Сотишвили и Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с Сотишвили рассчитано на два сезона. В сезоне-2022/2023 20-летний Даниил провёл в КХЛ две игры, набрал 1 (1+0) очко с показателем полезности «+2». В МХЛ в составе «Динамо-Шинник» в 51 игре набрал 65 (24+41) очков и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. По итогам сезона попал в символическую сборную МХЛ.
С 21-летним Кузнецовым заключено двустороннее соглашение на два сезона. В прошлом сезоне в составе «зубров» нападающий провёл 6 игр в регулярке и одну – в плей-офф. В чемпионате Беларуси помог «Металлургу» второй год подряд стать чемпионом. Суммарно в 53 матчах набрал 43 (27+16) очка, при показателе полезности «+15». Причём, с девятью голами в плей-офф Кузнецов стал лучшим снайпером.
- 16 июля 2023
-
22:29
-
22:15
-
21:57
-
21:43
-
21:04
-
20:06
-
19:28
-
19:09
-
18:54
-
18:42
-
18:29
-
17:57
-
17:40
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:24
-
16:06
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:05
-
11:35
-
11:05
-
10:35
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45