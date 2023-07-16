26-летний форвард Дюхайм и «Миннесота» подписали контракт, избежав арбитража

Нападающий Брэндон Дюхайм подписал контракт с «Миннесотой Уайлд», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год и $ 1,1 млн. Таким образом, игрок и команда избежали арбитража, который был назначен на 20 июля.

В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 10 (9+1) очков в 51 игре за «Уайлд». В шести играх Кубка Стэнли-2023 нападающий очков не набрал. Выбранный «Миннесотой» в четвертом раунде (общий 106-й номер) драфта НХЛ-2016, Дюхайм в 131 игре регулярного сезона записал на свой счёт 27 (15+12) результативных баллов.

В прошедшем сезоне «Миннесота Уайлд» заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 103 очка после 82 игр. В плей-офф «дикие» проиграли в первом раунде «Даллас Старз» 2-4 в серии.