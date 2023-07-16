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«Анахайм» продлил контракт с 23-летним чешским голкипером

«Анахайм» продлил контракт с 23-летним чешским голкипером
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«Анахайм Дакс» продлил контракт с голкипером Лукашем Досталом на два года (двусторонний контракт в сезоне-2023/2024, односторонний — в сезоне-2024/2025), сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Достал провёл 23 игры за «уток», в которых одержал пять побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,65.

В АХЛ голкипер сыграл 34 матча в регулярном чемпионате, одержав 11 побед и пропуская в среднем 2,97 шайбы, отражая 91,2% бросков.

Достал представлял сборную Чехию на нескольких международных турнирах, в том числе на чемпионате мира 2022 года, двух молодёжных чемпионатах мира (2019, 2020), чемпионате мира не старше 18 лет 2018 года и турнире памяти Ивана Глинки 2017 года (серебряная медаль).

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