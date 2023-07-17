Директор школы ХК «Югра»: результат наших вратарей на драфте НХЛ — не сюрприз

Директор школы и экс-капитан «Югры» Евгений Хвостов оценил выбор голкиперов «Мамонтов Югры» Егора Заврагина и Евгения Волохина на драфте НХЛ — 2023.

«Для нас это не сюрприз. В современном хоккее вклад вратаря в итоговый результат команды — около 70 процентов. Поэтому в школе «Югры» работает группа тренеров вратарей — практически по одному на каждую команду в данном возрасте. Тут тоже своеобразная вратарская вертикаль.

Как следствие, у нас, наверное, самая перспективная в России линия голкиперов 2005 года — это и Егор Заврагин, и Евгений Волохин, и Станислав Корнеев, признанный лучшим в регионе Урал — Сибирь. Но мы надеемся, что у нас будут и новые снайперы», — сказал Хвостов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в третьем раунде под общим 87-м номером выбрала Егора Заврагина. В пятом раунде под общим 144-м номером «Монреаль Канадиенс» выбрал Евгения Волохина.