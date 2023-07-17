The Hockey Writers рассказал, чего ждать от голкипера «Аризоны» Просветова в новом сезоне

Журналист Хейнс Эванс на портале The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры голкипера «Аризоны Койотс» Ивана Просветова.

«Ранее ожидалось, что 24-летний российский вратарь станет будущим игроком стартового состава «Койотс». В прошлом сезоне он играл по принципу «всё или ничего». В итоге Просветов сыграл семь матчей, одержав четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98. Несмотря на цифры, клуб увидел сильные стороны молодого вратаря. У него была чёткая концентрация, быстрые движения и спокойное поведение, что привлекло внимание главного тренера Андре Туриньи.

Несмотря на признаки прогресса в его игре, «Койотс» в конечном счёте вступят в следующий сезон с тандемом Веймелки и Ингрэма, в то время как Просветов начнет год в «Тусон Роудраннерс» в АХЛ, чтобы, надеюсь, ещё больше развить свою игру. Однако, Просветов будет ждать вызова, если команда начнёт сезон плохо и ей понадобится замена на вратарской позиции.

«Аризона» ждёт, что Просветов сделает большой скачок вперёд в своей игре, особенно на уровне АХЛ», — сказано в статье.

Напомним, накануне стало известно, что Просветов заключил соглашение с «Аризоной Койотс» на один год.