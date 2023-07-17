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«Аризона» подписала контракт с 22-летним финским нападающим на общую сумму $ 10,3 млн

«Аризона» подписала контракт с 22-летним финским нападающим на общую сумму $ 10,3 млн
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«Аризона Койотс» подписала контракт с Матиасом Маччелли, сообщает журналист Крэйг Морган в своём «твиттере». Соглашение рассчитано на три года со средней зарплатой $ 3,425 млн. В сезоне-2023/2024 зарплата хоккеиста составит $ 3 млн, в сезоне-2024/2025 – $ 3,025 млн, в сезоне-2025/2026 – $ 4,25 млн.

22-летний финский нападающий в прошлом регулярном сезоне сыграл за «койотов» 64 встречи, в которых забросил 11 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 49 очков. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Маччелли провёл 87 игр, в которых набрал 55 (12+43) результативных баллов.

Матиас на драфте НХЛ 2019 года был выбран «Аризоной» в четвёртом раунде под общим 98-м номером.

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