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«Захожу в раздевалку, и они там толпой вместе ходят». Пустозёров — о новичках «Салавата»

«Захожу в раздевалку, и они там толпой вместе ходят». Пустозёров — о новичках «Салавата»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Отлично отдохнул, было достаточно времени, потому что чуть-чуть рано закончили прошлый сезон. Я успел отдохнуть, восстановить тело и хорошо позаниматься над физическим состоянием. Главное, что побыл с семьёй и набрался сил на предстоящий сезон.

Несколько новичков пополнили состав «Салавата», успел познакомиться? Сейчас в процессе тренировок будем знакомиться. Я думаю, они все хорошие ребята. Я захожу в раздевалку, и они там толпой, пока вместе ходят. Со всеми представились. Рады видеть их в команде.

Судя по трансферной политике, удастся ли команде выступить лучше в предстоящем сезоне? Я думаю, вопрос не ко мне. Не буду обсуждать трансферную политику, ей занимается наше руководство. Им виднее. Я отвечаю за себя, буду стараться показывать хороший хоккей. Надеюсь, мы будем хорошо играть», – приводит слова Пустозёрова «Спорт БСТ».

В прошлом сезоне Пустозёров сыграл 57 матчей, в которых набрал 17 (13+4) результативных баллов.

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