Юров — о новом правиле «трёх секунд»: в МХЛ стали больше бегать, правда, не знаю куда

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров не поддерживает новое правило в КХЛ, согласно которому будет запрещено держать шайбу за воротами больше трёх секунд. Ранее это правило было введено в МХЛ.

«Игра, конечно, изменилась: больше в МХЛ стали бегать, правда, не знаю куда. Пропали все раскаты, красивые голы после них были частью хоккея. Мне это правило не особо нравится, потому что долгое время так играли, раскаты всегда нравились как игрокам, так и тренерам, придумываешь что-то новое. Под это сейчас тоже надо подстраиваться, и это займёт не меньше года, чтобы что-то придумать интересное. Надеюсь, что нашей команде что-то новое получится придумать в максимально кратчайшие сроки, будем в каждой пятёрке обсуждать и придумывать что-то своё», — сказал Юров в интервью ТАСС.

Ранее правило «трёх секунд» раскритиковал заслуженный тренер России Владимир Плющев.