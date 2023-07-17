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Журналист Эриксон: у «Рейнджерс» остаются возможности подписать Тарасенко

Журналист Эриксон: у «Рейнджерс» остаются возможности подписать Тарасенко
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Журналист Джош Эриксон на сайте Pro Hockey Rumors рассказал, что при определённых обстоятельствах «Нью-Йорк Рейнджерс» ещё может подписать российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Нью-Йорк Рейнджерс» также хотел бы вернуть Тарасенко в свои ряды в качестве более опытного и результативного игрока, чем некоторые из их других имён, но они находятся в более тяжёлом финансовом положении [в плане потолка зарплат], чем «Каролина» и «Оттава». Однако при определённых действиях с контрактом Баркли Гудроу ($ 3,64 млн до сезона-2026/2027) «Рейнджерс» могут открыть для себя некоторые возможности.

К несчастью для Тарасенко, выжидательная игра, вероятно, стоила ему больших денег. Не ожидайте, что он подпишет контракт на срок более трёх лет. Скорее всего, он подпишет соглашение стоимостью ниже $ 5 млн за сезон, учитывая отсутствие финансовой гибкости среди претендентов», — сказано в статье.

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