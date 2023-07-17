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Марнер готов играть активную роль в переговорах между «Торонто», Мэттьюсом и Нюландером

Марнер готов играть активную роль в переговорах между «Торонто», Мэттьюсом и Нюландером
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о текущей ситуации с переговорами Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера с клубом о продлении контрактов. Марнер выразил признательность генеральному директору Брэду Треливингу за непоколебимую поддержку и защиту «основной четвёрки» команды, в которую входят сам Марнер, Мэттьюс, Нюландер и Морган Райлли.

«Я знаю, что у них обоих есть сильная привязанность и желание быть частью этой команды, так что нам придётся подождать и посмотреть. Моё содействие? Если до этого дойдёт, я готов принять участие и помочь обеим сторонам», — заявил Марнер в интервью Sportsnet.

Соглашение с Мэттьюсом и Нюландером рассчитано ещё на один сезон Национальной хоккейной лиги. С 1 июля оба форварда могут подписывать с клубом новые контракты.

Ранее о контрактной ситуации Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера высказался капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес.

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