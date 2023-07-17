«В «Тракторе» есть всё для побед». Виктор Антипин — о настрое на будущий сезон

Защитник «Трактора» Виктор Антипин прибыл в Челябинск и поделился ожиданиями от сезона-2023/2024.

«Добрался до Челябинска хорошо. Прилетел один. Сейчас начнутся сборы, надо обустроить быт, жильё. Семья прилетит уже ближе к сезону. Квартиру удалённо мы нашли. Поиском детского сада для ребёнка будет заниматься супруга.

Я прилетел пораньше, чтобы покататься с ребятами и более подготовленным подойти к первому дню тренировочного лагеря. С Анваром Гатиятулиным мы немного пообщались после подписания контракта. Обсудили хоккейные и бытовые моменты. Он поздравил меня с подписанием. Детали обсудим чуть позже.

Я готов, поэтому я и перешёл в «Трактор», чтобы вернуться к победам. В этом клубе всё для этого есть.

Все прекрасно знают, какие в Челябинске болельщики. Мне кажется, что здесь каждый человек разбирается в хоккее. Именно разбирается и понимает эту игру. Нужно выкладываться на максимум, чтобы болельщики тебя зауважали и приняли тепло в этом городе. Через работу и труд придёт результат», — цитирует Антипина сайт «Трактора».

Соглашение «Трактора» с Антипиным рассчитано на один сезон. В сезоне-2022/2023 защитник защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.