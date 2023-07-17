Егор Яковлев — о «Тройном золотом клубе»: при удачном раскладе можно попасть туда

Российский защитник, капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, являющийся олимпийским чемпионом и чемпионом мира, рассказал, что стремится попасть в «Тройной золотой клуб». Для этого 31-летнему хоккеисту необходимо выиграть Кубок Стэнли.

«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня ещё два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».

В 2014 году игрок обороны стал чемпионом мира. В составе национальной команды 25 февраля 2018 года Егор стал чемпионом зимних Олимпийских игр.