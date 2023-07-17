Кожевников: хоккей — более мужественный спорт, чем футбол, где много артистов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.

«Конечно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Понятно, что их тоже бьют по ногам, но своё мнение я сказал. Я знаю, что футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты в некоторых клубах, а может быть, во всех клубах.

Не могу понять, почему футболисты считают, что у них тренировки сложнее, чем у хоккеистов. Если думают, что им тяжелее, то пускай узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов со штангами, какие кроссы они бегают. Может быть, они руководствуются игровым временем, они же стоят больше, поэтому якобы устают больше. Они же считают, что всё на ногах. Многие футболисты после завершения карьеры играют в хоккей, но они просто не знают, какие нагрузки на профессиональном уровне. Пускай узнают», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Ранее Кожевников назвал Санкт-Петербург «хоккейной столицей России».