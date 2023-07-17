«Армия всем идёт на пользу, это факт». Сергей Фёдоров — о голкипере ЦСКА Федотове

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал возвращение голкипера Ивана Федотова в стан армейцев.

«Человек отдал долг родине, отслужил год, раньше служили по два года, а то и больше. Рад Ваню видеть, молодчик, красава, армия всем идёт на пользу, это факт. Это пройденный и хороший этап. Рад, что Иван к нам присоединился. Год он провёл активно, но не часто удавалось играть в хоккей на высоком уровне. Наша задача — максимально комфортные условия создать для него, ввести в курс дела. Его мышечная память и просто память быстро всё вспомнят. Конечно, не без ошибок это будет происходить, но в декабре, я думаю, мы увидим того Ивана Федотова, который здорово играет как в ЦСКА, так и в сборной России.

Пропустит ли Иван начало сезона? Чтобы ответить на этот вопрос, надо выйти на лёд и посмотреть друг на друга. Оттуда будем отталкиваться», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.