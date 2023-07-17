Голкипер ЦСКА Иван Федотов рассказал, как часто играл в хоккей в армии
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Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал, как играл в хоккей и тренировался в армии.
«Как часто играл в хоккей в армии? В рамках служебных обязательств выделялось время – было два стопроцентных льда в неделю. Бывало, получалось три. Всё остальное компенсировал залом. Где-то по возможности комбинировал, и мне шли навстречу.
Отпуск провёл хорошо, получил витамин D. Насладился уединением, потому что хотел немного перезагрузиться и абстрагироваться от всего этого. От тяжёлого для меня года. Сейчас я думаю, что пара дней уйдёт на акклиматизацию, будут данные по углублённому медицинскому обследованию, и мы приступим к тренировкам. С новыми силами двигаюсь только вперёд», — сказал Федотов на пресс-конференции.
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