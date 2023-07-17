Главный тренер ЦСКА Фёдоров ответил на вопрос, почему команда поздно выходит из отпуска

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, почему команда поздно выходит из отпуска.

«Почему ЦСКА поздно выходит из отпуска? А почему вы так считаете? У нас 15 июля в прошлом году начался тренировочный лагерь, в этом году на две недели позже. Если учесть наш график, то это логично, если ты заканчиваешь 30 апреля сезон. При этом зная, что ребята все профи и начинают готовиться заранее. Нас ждёт длинный и напряжённый сезон, а также увлекательный плей-офф. Даже бывший тренер Магнитогорска (Илья Воробьёв. – Прим. «Чемпионата») перед прошлым сезоном говорил в интервью, что он тогда собрал рано ребят. Фактор психологии тоже очень важен, я его учитывал. С 1 августа мы можем спокойно начать работать и готовиться к сезону», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.