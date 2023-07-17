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Главный тренер ЦСКА Фёдоров ответил на вопрос, почему команда поздно выходит из отпуска

Главный тренер ЦСКА Фёдоров ответил на вопрос, почему команда поздно выходит из отпуска
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, почему команда поздно выходит из отпуска.

«Почему ЦСКА поздно выходит из отпуска? А почему вы так считаете? У нас 15 июля в прошлом году начался тренировочный лагерь, в этом году на две недели позже. Если учесть наш график, то это логично, если ты заканчиваешь 30 апреля сезон. При этом зная, что ребята все профи и начинают готовиться заранее. Нас ждёт длинный и напряжённый сезон, а также увлекательный плей-офф. Даже бывший тренер Магнитогорска (Илья Воробьёв. – Прим. «Чемпионата») перед прошлым сезоном говорил в интервью, что он тогда собрал рано ребят. Фактор психологии тоже очень важен, я его учитывал. С 1 августа мы можем спокойно начать работать и готовиться к сезону», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

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